ஆசிரமத்தை 'அந்தப்புரமாக' மாற்றிய நபர்.. கதறிய சிறுமிகள்.. நாசிக்கில் கொடூரம்

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் நாசிக் நகரத்தில் இயங்கி வரும் ஆசிரமத்தில் சிறுமி ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் ஆசிரமத்தின் இயக்குநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்த சிறுமியை தான் பராமரிப்பதாக கூறி அச்சிறுமியை ஆசிரமத்தின் இயக்குநரே பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் சிறுமியின் உறவினர்கள் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்த நிலையில், தற்போது மேலும் 5 சிறுமிகள் ஆசிரம இயக்குநர் மீது பாலியல் புகார் அளித்துள்ளனர்.

The director of the ashram has been arrested after allegations that a girl was raped in an ashram operating in the city of Nashik in the state of Maharashtra. The incident where the director of the ashram raped Achirumi on the pretext of taking care of a girl from a very poor family has caused a shock. As this incident came to light through the girl's relatives, now 5 more girls have filed a sexual complaint against the ashram director.