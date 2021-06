மகாராஷ்டிரா: மீண்டும் அதிகரிக்கும் கேஸ்கள்..3-வது அலைக்கு அச்சாரமா?..அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் அலர்ட்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரித்து வருகின்றன. நேற்று முன்தினம் மீண்டும் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட கொரோனா வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸின் இரண்டாவது அலை ஓரளவு குறைந்து சற்று ஆறுதல் அளித்து வரும் நிலையில் 3-வது அலை வந்து விடுமோ என்ற சூழல் உருவாகி பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஏனெனில் இரண்டாவது அலைக்கு காரணமான டெல்டா வைரஸ் மாறுபாடு அடைந்து டெல்டா பிளஸ் வைரஸ் அச்சுறுத்தி வருகிறது.

இந்தியாவில் படிப்படியாக குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு - 2,91,28,267 பேர் குணமடைந்தனர்

English summary

covid 19 cases are on the rise again in Maharashtra. More than 10,000 corona cases were reported again the day before yesterday