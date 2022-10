சிவசேனாவில் இருந்து தானாக விலகினார் ஷிண்டே.. எப்படி சின்னத்துக்கு உரிமை கோர முடியும்.. உத்தவ் பளீச்!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: ஏக்நாத் ஷிண்டே சிவசேனாவில் இருந்து தானகவே விலகிவிட்டார். எனவே கட்சியின் சின்னத்திற்கும், பெயருக்கும் அவரால் உரிமை கோர முடியாது என தேர்தல் ஆணையத்திடம் உத்தவ் தாக்கரே பதிலளித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுடன் இணைந்து சிவசேனா ஆட்சி அமைத்தது.

பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் ஜெயித்து விட்டு, கங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்து உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சி அமைத்துக்கொண்டது பாஜகவுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Eknath Shinde voluntarily quits Shiv Sena. Therefore, Uddhav Thackeray has replied to the Election Commission that he cannot claim the party's symbol and name.