மும்பையில் பிரபல நடிகை மீது பாலியல் புகார்.. தயாரிப்பு நிர்வாகி கைது.. அடுத்தடுத்து புகார்கள்

Mumbai

oi-Udhayabaskar

மும்பை: மகராஷ்டிராவில் பிரபல மராத்தி தொலைக்காட்சி தொடரின் தயாரிப்பு நிர்வாகி தனக்கு பாலியல் தொல்லை தருவதாக நடிகை ஒருவர் அளித்த புகாரில் அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தன்னுடன் பணிபுரியும் சக நடிகர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் தற்கொலைக்கு தூண்டும் வகையில் பாலியல் தொல்லை தருவதாக ஏற்கனவே 'சஹ்குடும்ப் சஹாபரிவார்' தொடரின் நடிகை குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.

இன்னசென்ட் திவ்யாவுக்கு

தற்போது அதே தொடரின் மற்றொரு நடிகை ஸ்வாதி பதாவே போலீசில் அளித்த புகாரில் தயாரிப்பு நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டிருப்பது தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பிடித்துள்ளது.

English summary

production controller arrested by the police for allegedly sexually harassing the of a popular Marathi TV series actress Swati Badhave in Maharashtra. The actress of 'Sahakudumb Sahaparivar' series has already accused her co-stars and producers of sexually harassing her in a suicidal manner.