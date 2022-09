'குஜராத் ஒன்றும் பாகிஸ்தான் கிடையாது'.. 'அது சகோதர மாநிலம் தான்'.. தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஆவேசம்!

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் அமைக்கப்படுவதாக இருந்த வேதாந்தா- பாக்ஸ்கான் செமிகண்டக்டர் தொழிற்சாலை குஜராத் மாநிலத்துக்கு மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விமர்சனம் செய்து வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர்களது விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்துள்ள மகாராஷ்டிரா முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், 'குஜராத் ஒன்றும் பாகிஸ்தான் கிடையாது என்றும் அது தனது அண்டை மாநிலம் தான்' என்று கூறியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் வேதாந்தா- பாக்ஸ்கான் நிறுவனங்கள் இணைந்து பிரமாண்ட செமிகன்டக்டர் தயாரிப்பு ஆலையை அமைக்க திட்டமிட்டது.

ஆனால் இந்த திட்டம் திடீரென மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அமைக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டதோடு, இந்த திட்டத்தை குஜராத்தில் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

The opposition parties were heavily criticizing the transfer of the Vedanta-Paxcon semiconductor factory, which was to be set up in Maharashtra, to the state of Gujarat. In this situation, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has responded to their criticism and said, 'Gujarat is not Pakistan and it is its neighboring state'.