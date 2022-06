"டி கேங்க்".. கடனை திரும்பகேட்ட பெண் எழுத்தாளர் பலாத்காரம்! பின்னணியில் தாவூத் இப்ராஹிம் கும்பல்?

Mumbai

மும்பை: மும்பையில் ரூ.2 கோடி கடனை திரும்ப கேட்ட நிலையில் 75 வயது தொழிலதிபர், 35 வயது பெண்ணை பலாத்காரம் செய்து நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் பெயரில் மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை ஜூகு பகுதியை சேர்ந்தவர் 35 வயது பெண். எழுத்தாளர். இவரிடம் 75 வயது நிரம்பிய தொழில் அதிபர் ரூ.2 கோடி கடன் வாங்கியிருந்தார்.

நீண்ட நாட்களாக ஆகியும் இந்த கடனை அவர் திரும்ப செலுத்தவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த பெண் அவரிடம் பணத்தை திரும்ப கேட்டு வந்தார். இருப்பினும் ஏதாவது காரணத்தை கூறி அந்த தொழில்அதிபர் சமாளித்து வந்தார்.

English summary

In Mumbai, a 75-year-old businessman raped a 35-year-old woman and threatened her in the name of under world don Dawood Ibrahim after he demanded a loan of Rs 2 crore.