பாஜகவுக்கு ஆதரவு தாங்க! சிவசேனா ஏக்நாத் ஷிண்டேவை சந்தித்த பட்னாவிஸ்! பரபர மகாராஷ்டிரா அரசியல்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களின் அணி தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவை, பாஜகவின் முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நேற்றிரவு குஜராத்தில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். இதில் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பபதற்கான வாய்ப்புகள் உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விரைவில் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மராட்டியத்தில் சிவசேனா, காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் மகா விகாஷ் அகாடி கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சரான ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் அணி திரண்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் தற்போது அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்தியில் உள்ள சொகுசு ஓட்டலில் தங்கியுள்ளனர்.

பரபர மகாராஷ்டிரா! சிவசேனா 16 அதிருப்தி எம்எல்ஏக்ளுக்கு பறந்து சென்ற தகுதிநீக்க நோட்டீஸ்!

English summary

Amid of Maharashtra political crisis Shiv Sena rebel MLA's head Eknath Shinde and the BJP's Devendra Fadnavis met in Gujarat's Vadodara last night to discuss possible government formation in Maharashtra, sources have said.