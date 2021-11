முகேஷ் அம்பானிக்கு பிறகு ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் யாரிடம் போகும்? ரெடியாகும் திட்டம்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: வால்டன் முதல் கோச் வரையிலான கோடீஸ்வர குடும்பங்கள், தாங்கள் கட்டியெழுப்பிய சாம்ராஜ்யத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி கடத்தின என்ற வழிகளை ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானி ஆய்வு செய்திருக்க கூடும் என்று தெரிகிறது.

தனது $208 பில்லியன் சாம்ராஜ்யத்தை அடுத்த தலைமுறை கையில் ஒப்படைப்பதற்கான திட்டங்களை அவர் தீவிரமாக கையில் எடுக்க தொடங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

தெளிய விட்டு தெளிய விட்டு தாக்கும் மழை...காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் 3 நாட்களுக்கு அதிகனமழை

பல செல்வந்த குடும்பங்கள் சொத்து பிரிப்பதில்தான் பிரிந்து போனது வரலாறு. அதை தவிர்க்கவும், தடுக்கவும் முகேஷ் அம்பானி முழு வீச்சில் களமிறங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Mukesh Ambani succession planning: For years, Mukesh Ambani has studied the ways in which billionaire families, from the Waltons to the Kochs, passed on what they'd built to the next generation.