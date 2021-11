'மத்திய அரசு விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்ய.. இது தான் ஒரே காரணம்..' பரபரப்பை கிளப்பிய சரத் பவார்

Mumbai

மும்பை: மத்திய அரசு மூன்று விவசாய சட்டங்களையும் ரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஏன் இப்போது இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது என்பது குறித்து முக்கிய தகவலைத் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு கொண்ட வந்த விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

சர்ச்சைக்குரிய 3 வேளாண் சட்டங்களும் வாபஸ்.. மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. விவசாயிகள் ஹேப்பி

முதலில் பஞ்சாப், ஹரியானா மாநிலங்களில் போராட்டத்தைத் தொடங்கிய விவசாயிகள் பின்னர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தலைநகர் டெல்லியை முற்றுகையிட்டனர்.

Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar latest about the repeal of farm laws. BJP-led central government would not have decided to repeal the three contentious farm laws had there been no elections scheduled in Uttar Pradesh.