ஓடிடி தளங்களில் இருப்பதே ஆபாச படம்..என் கணவர் தயாரித்தது கவர்ச்சி படம்.. ஷில்பா ஷெட்டி புது விளக்கம்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: தனது கணவர் ஆபாசப் படங்களைத் தயாரிக்கவில்லை கவர்ச்சி படங்களையே தயாரித்தார் எனத் தெரிவித்துள்ள ஷில்பா ஷெட்டி, அதில் தனக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்றும் மறுத்துள்ளார்.

பாலிவுட்டின் முக்கிய நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வரும் ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ராவை மும்பை போலீசார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர்.

ஆபாச படைகளைத் தயாரித்து, அதைச் செயலிகள் மூலம் வெளியிட்டதாக அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அவரை மும்பை போலீசார் இப்போது காவலில் எடுத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Shilpa Shetty has denied any involvement in the porn movies racket. SHe also claimed her husband Raj Kundra used to make erotica, not porn.