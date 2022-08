எல்லோரா குகைக்குள் என்ன நடக்கிறது.. புது புது மாற்றங்கள்.. முதல் நினைவுச் சின்னமாக மாறுகிறதா?

Mumbai

மும்பை: யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளமான எல்லோரா குகைகள், விரைவில் ஹைட்ராலிக் லிப்ட் கொண்ட நாட்டின் முதல் நினைவுச்சின்னமாக மாறும் என்று பூரித்து சொல்கிறார்கள் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை அதிகாரிகள்.

அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா குகைகளால் எங்கும் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் மலைச்சரிவு பாறைகளில் வியக்க வைக்கும்.

உலகப் புகழ் பெற்ற அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா குகைகள் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஔரங்காபாத் மாவட்டத்தில் இருக்கின்றன..

இங்கு ஏராளமான பழம்பெரும் குகை சிற்பங்கள், பாறை ஓவியங்கள் நிறைந்துள்ளன. பல்வேறு கலை அம்சங்கள் நிறைந்த அஜந்தா குகைகள், யுனெஸ்கோ நினைவு சின்னங்களில் ஒன்றாக இன்றும் திகழ்கிறது.. இந்நிலையில் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு அஜந்தா குகைகள் பற்றின ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது..

