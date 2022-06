அதிர்ச்சி! அவசரத்துக்கு ஒதுங்கிய கணவன்! மனைவியுடன் சீறிய மினி பஸ்! இருட்டில் மிருகமாய் மாறிய போங்கு!

Mumbai

மும்பை : மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிர்ச்சி தரும் விதமாக மினி பேருந்தில் இளம் பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் இது தொடர்பாக பேருந்தின் ஓட்டுனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் வர்த்தகத் தலைநகராக கருதப்படும் மும்பை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாக அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் மும்பை, புனே உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரங்கேறி வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் அதிகளவில் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்கி வருகின்றனர்.

The driver of a mini bus in Maharashtra has been arrested in connection with the shocking incident of sexual abuse of a young girl.