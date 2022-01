நீங்க மட்டும் தான் ப்ரீ போட்டோஷூட் பண்ணூவீங்களா..நாங்களும் எடுப்போம்ல.. காட்டுக்குள் ஒரு காதல்கதை..!

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : திருமணத்திற்கு முன்பு போட்டோ சூட் எடுக்கும் நிகழ்வுகள் தற்போது அதிகரித்து வரும் நிலையில் காட்டுக்குள் காதல் பறவைகள் ஆகிய ஆந்தைகளின் போட்டோ ஷூட் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட் எனப்படும் திருமணத்திற்கு முந்தைய புகைப்படங்கள் நிகழ்வுகள் தற்போது ஒரு ஃபேசனாகவே வளர்ந்து வருகிறது.

பாகிஸ்தான்: குண்டுவெடிப்பால் உருக்குலைந்த லாகூர் மார்க்கெட்.. 3 பேர் உயிரிழப்பு.. 20 பேர் படுகாயம்!

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்கள் சுற்றுலாத்தலங்களில் எடுப்பது போய் தற்போது காட்டுக்குள்ளே, தண்ணீரல்ருக்குள்ளே என சிக்கல்களில் சிக்க வைக்கும் எல்லை மீறும் போட்டோஷுட் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

Pre-wedding photo shoot events are on the rise and photo shoots of owls in the wild are now spreading on social media.