பட்டினி-வேலையின்மை.. ஏழைகள் நிறைந்த பணக்கார நாடாக இந்தியா.. மத்திய அமைச்சர் கட்கரி பரபர பேச்சு

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛இந்தியா வளமை மிக்க நாடு. 5வது பெரிய பொருளாதார நாடக இந்தியா உள்ளது. இந்தியா பட்டினி, வேலையின்மை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் ஏழை மக்களை கொண்ட பணக்கார நாடு தான் இந்தியா'' என மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பரபரப்பாக பேசினார்.

மகராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் பாரத் விகாஸ் பரிஷத் சார்பில் நடந்த விழாவில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பங்கேற்றார்.

இந்த விழாவில் அவர் இந்தியாவில் உள்ள மக்களின் சமூக-பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றி சில விஷயங்களை கூறினார். இதுபற்றி நிதின் கட்கரி கூறியதாவது:

We are fastest-growing economy in world and 5th largest economy. We are rich nation with poor population. Our country is rich, but population poor facing starvation, unemployment, poverty, inflation, casteism, untouchability and other issues, says Union minister Nitin Gadkari in Nagpur.