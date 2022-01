நம்மை காக்கும் 48 திட்டம் மூலம் உயிர் பிழைத்த சிறுவன்.. அக்கறையோடு நலம் விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : இன்னுயிர் காப்போம்- நம்மை காக்கும் 48 திட்ட நிதி உதவி மூலம் தலையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு உயிர்பிழைத்த சிறுவன் வர்ஷாந்துடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் பேசி நலம் விசாரித்தார்.

சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்படுவோருக்கு முதல் 48 மணி நேரத்திற்கான அவசர மருத்துவ கவனிப்பை அரசே மேற்கொள்ளும் வகையில் நம்மை காக்கும் 48' சிகிச்சைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த திட்டத்திற்காக 609 மருத்துவமனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல் கட்டமாக 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த திட்டத்தை மேல்மருவத்தூரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Chief Minister Stalin spoke on the phone with Varshanth, a boy who had undergone head surgery with the financial assistance of the Tamil Nadu government and inquired about his health.