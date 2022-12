ஜஸ்ட் மிஸ்.. கொஞ்சம் விட்டிருந்தால் முடிஞ்சிருக்கும்.. அமெரிக்காவில் பீதியை கிளப்பிய "டெல்டா" விமானம்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் டெல்டா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று நூலிழையில் விபத்திலிருந்து தப்பிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்த விமானம் கடந்த 29ம் தேதி அமெரிக்காவின் டெட்ராய்டிலிருந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்க்கு வந்து சேர்ந்த போது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

இது தொடர்பான காட்சிகளை உள்ளூர் செய்தி ஊடகங்கள் நேரலையாக ஒளிபரப்பியுள்ளன. ஒரு வேலை விபத்து நடந்திருந்தால் விமானத்தில் பயணித்திருந்தவர்கள் நிச்சயம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

A video of a Delta plane in the United States surviving a crash is spreading rapidly on social media. This incident happened when this plane arrived in Los Angeles from Detroit on the 29th. Local news media have telecast the related scenes live. Officials said that if there had been a work-related accident, the passengers on the plane would have been affected.