மஞ்சள் கலர் பாம்பு.. கடித்தால் இனிக்கும்.. இணையத்தில் வைரலாகும் பரபரப்பு வீடியோ.. என்ன காரணம்?

New York

oi-Hemavandhana

நியூயார்க்:பாம்பு வடிவ கேக் ஒன்று இணையத்தில் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.. ஏராளமான லைக்குகளையும் அள்ளி கொண்டிருக்கிறது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் நடாலி சைட்செர்ப்.. இவர் கேக் வடிவமைப்பதில் பிரபலமானவர்.. கேக் தயாரிப்பதுதான் இவரது முழு நேர தொழில்.

கேக்கை வைத்து டிசைன் டிசைனாக உருவங்களை வடிவமைப்பார்.. உயிரினங்களையும், பொருட்களையும் கேக்கிலேயே தயார் செய்வார்.

English summary

Viral video of ‘snake cake’ stuns netizens Shared on Instagram. The video shows a yellow coloured snake. It looks like the snake is getting ready to strike, but suddenly Natalie takes a knife and cuts it! It turns out the snake is actually a cake.