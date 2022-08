ஆபரேஷன் நிலா! செப்டம்பர் 3ல் விண்ணில் பாயும் ஆர்டெமிஸ் ராக்கெட்! திட்டத்திற்கே மூளையான இந்தியா

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பும் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக 'ஆர்டெமிஸ்' திட்டத்தை நாசா செயல்படுத்தி வருகிறது. மூன்று பகுதிகளை கொண்ட இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தின் பயணம் செப்டம்பர் 3ம் தேதி மீண்டும் தொடங்குகிறது.

ஏற்கெனவே கடந்த திங்கட்கிழமை இந்த பயணத்தை தொடங்க இருந்த நிலையில் தொழில்நுடப கோளாறு காரணமாக பயணம் தற்காலிகமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டது.

இந்த 'ஆர்டெமிஸ்' திட்டத்தில் இந்தியாவுக்கான பங்கு என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இந்த திட்டம் குறித்தும், இந்தியாவின் பங்கு குறித்தும் விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

ஆர்ட்டெமிஸ்: நிலவுக்கு செல்லும் நாசா ராக்கெட்டில் திடீர் கோளாறு - கடைசி நேர பரபரப்பு

English summary

(மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கும் 'ஆர்டெமிஸ்-1'): NASA is implementing the 'Artemis' project as part of its mission to send humans to the moon. The journey of the first phase of the three-part project will resume on September 3.