உளவு பலூன்..இம்முறை லத்தீன் அமெரிக்காவுக்கு மேல் ..பொய் சொல்லும் சீனா..ஏற்க மறுக்கும் பென்டகன்

வணிக விமானங்கள் 65 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறக்கும். ஆனால் இந்த பலூன் சுமார் 1.2 லட்சம் அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருக்கிறது.

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்க ராணுவத்தின் தலைமையகமான பென்டகன் மேலே சீனாவின் பலூன் ஒன்று பறந்து சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சீனா இந்த பலூனை வானிலை ஆய்வுக்காக அனுப்பியது என்று சொன்னாலும், அமெரிக்கா இதனை 'உளவு' பலூன் என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்நிலையில் லத்தின் அமெரிக்க நாடு மீதும் இதேபோன்று இரண்டாவது பலூனை அமெரிக்கா கண்டுபிடித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே சீனாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கு ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் இருக்கும் நிலையில், தற்போது இந்த பலூன் பிரச்னை புதிய பஞ்சாயத்தாக வெடித்து கிளம்பியிருக்கிறது. தைவான் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா மூக்கை நுழைப்பதை விரும்பாத சீனா அமெரிக்காவுக்கு வெளிப்படையாகவே எச்சரிக்கை விடுத்து வருகிறது. இதன் காரணமாக இருநாட்டுகிடையேயான வணிகம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ஒரு சில நாட்களில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஆண்டனி பிளிங்கன் சீனாவுக்கு பயணம் செய்ய இருந்தார். ஆனால், இந்த பலூன் விவகாரத்தால் இப்பயணம் தள்ளிப்போகக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது கூறித்து பென்டகன் தரப்பில் கூறுகையில், "பென்டகன் மேலே அமெரிக்காவின் ஹெலிகாப்டர்களே அடிக்கடி பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி ஒரு தடை செய்யப்பட்ட வான்வழியாகும். இப்படி இருக்கையில் நேற்று திடீரென ஒரு வெள்ளை நிற பலூனை நாங்கள் பார்த்தோம்.

A Chinese balloon flew over the Pentagon, the headquarters of the US military, which caused a lot of excitement. China says the balloon was sent for meteorological purposes, but the US accuses it of being a 'spy' balloon. In this case, the United States has found a second balloon in the same way over the Latin American country.