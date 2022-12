கண்கள் கலங்குதே.. 84 ஆண்டுகளாக கடித நட்பு.. 100வது வயதில் முதல் முறையாக வீடியோ கால்! வாவ் "பெஸ்டீஸ்"

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: ஒரு ஆண்டு, இரண்டு ஆண்டுகள் அல்ல.. மொத்தம் 84 ஆண்டுகளாக வெறும் கடிதங்கள் மூலமாகவே பேசி வந்த ஆண் - பெண் இருவரும் தங்கள் 100-வது வயதில் முதன்முறையாக வீடியோ காலில் சந்தித்துக் கொண்ட உணர்ச்சிகரமான சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

பேஸ்புக், ட்விட்டர் என தொழில்நுட்பம் அசுர வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் இந்த காலக்கட்டத்தில் கூட பழைய நண்பர்களுடன் பேச விரும்பாத இன்றைய தலைமுறையினருக்கு, உண்மையான நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிய வைத்திருக்கிறார்கள்.

5000 மைல்களுக்கு அப்பால் வசித்த இவர்களுக்கு இடையே இந்த அற்புதமான நட்பு எப்படி மலர்ந்தது, எத்தனை இடையூறுகளுக்கு மத்தியில் அவர்கள் தங்கள் நட்பை பழுதடையாமல் கொண்டு சென்றனர் என்பது பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

English summary

Celesta Byrne and Geoff Banks have been across-the-pond pen pals for nearly 84 years — and recently celebrated their 100th birthdays with their first video call.