ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவிற்கு நிரந்தர இடம்.. ஆதரவு கரம் நீட்டிய பிரிட்டன், பிரான்ஸ்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: ஐநா சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினராவதற்கு பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

தற்போது பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராக உள்ள 5 நாடுகளில் 4 நாடுகள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவளித்துள்ளன. ஆனால் சீனா மட்டும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவளிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், மீண்டும் இந்தியா சார்பில் நிரந்தர உறுப்பினராவதற்கு போட்டியிட வேண்டும் என்று பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் வலியுறுத்தியுள்ளது. அடுத்த மாதத்துடன் கவுன்சிலின் தற்காலிக உறுப்பினர் பதவியும் முடிவடைகிறது.

ஒரே பனிமூட்டமா இருக்குதே.. இது எப்ப சார் போகும்?.. மழை எப்போ வரும்? நெட்டிசனுக்கு வெதர்மேன் பதில்!

English summary

France and Britain have expressed their support for India becoming a permanent member of the UN Security Council. Currently, 4 out of the 5 permanent members of the Security Council have supported India. But China is not the only one supporting India. In this case, France and Britain have insisted that they should again compete for permanent membership on behalf of India. The temporary membership of the council also expires next month.