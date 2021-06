கொரோனா வேக்சின் டோஸ்களின் இடைவெளியை அதிகரிப்பது.. ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.. எச்சரிக்கும் "பவுச்சி"!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: கொரோனா வேக்சின் டோஸ்களின் இடைவெளியை அதிகரிப்பது ஆபத்து ஏற்படுத்தலாம். இதனால் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா தாக்கலாம் என்று அமெரிக்கா அதிபர் சுகாதார ஆலோசகர் டாக்டர் ஆண்டனி பவுச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வேக்சின் டோஸ்களுக்கு இடையிலான காலஇடைவெளி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சினின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் டோஸ் 6-8 வாரங்கள் இடைவெளியில் போடப்பட்ட நிலையில் 12-16 வாரங்கள் இடைவெளியில் இதை போட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதோடு கொரோனா நோயில் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் 6 மாதங்களுக்கு பின்பே வேக்சின் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Increasing the gap between vaccine doses may make you vulnerable to variants says Dr. Fauci the medical advisor to the United States President.