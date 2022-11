வேலைதானே போச்சு.. நம்பிக்கையில்லையே! ட்விட்டரிலிருந்து டிஸ்மிஸ்சான இந்திய இளைஞரின் சூப்பர் போஸ்ட்!

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க்குக்கு கைமாறியதை அடுத்து ட்விட்டர் நிறுவனத்தில் இருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட இளைஞர் ஒருவர், தனது வேலை பறிபோனதை கூட மிகவும் கூலாகவும், ஜாலியாகவும் பதிவிட்டிருப்பது அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.

சாதாரண தோல்வியை கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில், இத்தனை பாசிட்டிவான எண்ணத்தை கொண்டிருக்கும் அந்த இளைஞர் உலகம் முழுவதுமே கவனம் ஈர்த்து பிரபலமாகி இருக்கிறார்.

நேர்மறையான எண்ணம் ஒரு மனிதருக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதற்கு இந்த இளைஞர் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என நெட்டிசன்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

ரைட்டு! ஒரு பக்கம் ஆட்குறைப்பு செஞ்சா.. மறுபுறம் முடங்கிய ட்விட்டர்! என்ன செய்ய போகிறார் எலான் மஸ்க்

English summary

one Indian employee who worked in twitter and got laid off share the news with happy mindset. Netizens congrats for his positive thinking.