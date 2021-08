காபூல் ஏர்போர்ட் மீது தாக்குதல்- 'உருமாறிய' ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.-கே பயங்கரவாதிகள் சதி- அமெரிக்கா ஷாக் தகவல்

New York

oi-Mathivanan Maran

நியூயார்க்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூல் விமான நிலையம் மீது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்-கே எனும் பயங்கரவாத அமைப்பின் தீவிரவாதிகள் தற்கொலைப்படைத் தாக்குதல்கள் நடத்த சதித்திட்டம் தீட்டியுள்ளதாக அமெரிக்கா அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் ஆப்கானிஸ்தானில் சிக்கித் தவிக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்களை மாற்று வழியில் மீட்க அந்நாடு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் வசமாகி ஒரு வாரமாகிவிட்டது. தாலிபான்களின் கொடுங்கோலாட்சியின் பிடியில் சிக்காமல் அந்நாட்டை தப்பி வெளியேறும் முயற்சியாக காபூல் விமான நிலையத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் குவிந்துள்ளனர்.

காபூல் விமான நிலையத்தின் ஒருபகுதியை அமெரிக்கா படைகள் வசப்படுத்தி உள்ளன. அந்த பகுதியில் வெளிநாட்டு விமானங்கள் தரை இறக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் படிப்படியாக இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டவர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

U.S. officials said that that the their military is looking for alternative ways to get Americans due to the threats from the ISIS-K terror group.