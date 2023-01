பூமியை மறைக்கும் செயற்கைக்கோள்கள்! ஏலியனை கண்டுபிடிக்க முடியாதாம்.. விஞ்ஞானிகளின் ஷாக் ரிப்போர்ட்

பூமியில் உள்ள தொலைநோக்கிகள் விண்வெளியில் இருக்கும் +25 magnitude வெளிச்சம் கொண்ட நட்சத்திரங்களை ஆய்வு செய்ய பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: பூமியின் மேல் ஏகப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றி வரும் நிலையில் இனி வரும் காலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும், இதனால் நம்மால் எதிர்காலத்தில் 'ஏலியன்களையோ', பூமி மீது மோத உள்ள விண்கற்களையோ எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகலாம் எனவும் விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இது குறித்து பிரிட்டனின் 'தி இன்டிபென்டன்ட்' இ-பேப்பர் கூறுகையில், "தற்போதைய நிலவரப்படி சுமார் 8,000க்கும் அதிகமான செயற்கைக்கோள்கள் பூமியை சுற்றி வருகின்றன. இது 2019ம் ஆண்டில் இருந்த செயற்கைக்கோளின் எண்ணிக்கையை விட சுமார் 4 மடங்கு அதிகம். அதேபோல குறைந்த தூரத்தில் பூமியின் சுற்றுவட்டபாதையில்(low Earth orbit) அதிகபட்சமாக 4 லட்சம் செயற்கைக்கோள்களை நிலைநிறுத்திக்கொள்ளலாம்.

இதில் தற்போது வரை எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் மட்டும் சுமார் 12 ஆயிரம் செயற்கைக்கோள்களுக்கு அனுமதி பெற்று 2,000 செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியுள்ளது. இது 'ஸ்டார் லிங்க்' எனப்படும் ஒரு திட்டத்தின் சிறிய பகுதிதான். இந்த திட்டத்தின் மூலம் 40 ஆயிரம் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணுக்கு அனுப்பி அதன் மூலம் கிராமப்புற பகுதிகளிலும் அதிவேக இன்டர்நெட் சேவையை வழங்க எலான் மஸ்க் திட்டமிட்டுள்ளார்.

English summary

Scientists have warned that with more satellites orbiting the Earth, this number will increase in the coming years, and due to this, we may not be able to easily find 'aliens' or meteorites that are about to collide with the Earth in the future.