கண்ணையே டார்ச் லைட்டாக மாற்றிய.. ரியல் 'டெர்மினேட்டர்'.. தன்னம்பிக்கையால் கேன்சரையே அலறவிட்ட இளைஞர்

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: புற்றுநோயால் ஒரு கண் பறிபோனபோதும் அதை பற்றி பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாத அமெரிக்க இளைஞர் ஒருவர், அந்தக் கண் இருந்த இடத்தில் அசத்தலாக ஒளி கொடுக்கும் டார்ச் லைட்டை பொருத்தி தனது பார்வைக் குறையை தாமாகவே சரி செய்துள்ளார்.

'கேன்சர்' என்று சொன்னாலே பயத்தில் மூர்ச்சையாகி விடும் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு மத்தியில், துணிச்சலுடன் புற்றுநோயை எதிர்கொள்ளும் அவரது மன உறுதியை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

எவ்வளவு பெரிய நோயாக இருந்தாலும் மன உறுதியும், தைரியமும் இருந்தால் அதை எளதில் வென்றுவிடலாம் என்பதற்கு வாழும் உதாரணமாக இந்த இளைஞர் இருப்பதகாக நெட்டிசன்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

A man from the US has created a eye torchlight after his eye removed due to cancer. He transformed his prosthetic eyeball into a fully-functioning flashlight.