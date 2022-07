ரூ.2 கோடி பரிசு.. கனவில் கண்ட நம்பரில் வாங்கிய லாட்டரி.. ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர் ஆன அமெரிக்கர்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் கனவில் வந்த எண்களை ஞாபகமாகக் கொண்டு வாங்கிய லாட்டரி சீட்டில் ஒருவருக்கு இந்திய மதிப்பில் சுமார் 2 கோடி பரிசு கிடைத்த சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு இரவில் கண்ட கனவு காலையில் நினைவில் இருக்காது. இரவில் நிஜம் போலவே வாழ்ந்த அந்தக் காட்சியில் காலையில் சுத்தமாக மறந்தே போய் விடும். ஆனால் கனவில் வந்த எண்கள் மூலம் ஒருவர் நிஜத்தில் கோடீஸ்வரர் ஆகி இருக்கிறார் என்றால், கேட்கவே ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதல்லவா..

ஐக்கிய அமெரிக்க மாநிலங்களுள் ஒன்றான வர்ஜீனியாவில் தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

லாட்டரி மார்ட்டின், சரவணா கோல்ட் பேலஸ் சொத்துக்கள் முடக்கம்..அமலாக்கத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை

English summary

In one of the strangest, too-good-to-be-true coincidences, a man form Virginia, USA, won a $250,000 prize (more than Rs. 1.97 crore) using lottery numbers he saw in a dream.