CODE BLACK.. ஒரு வாரத்தில் உலக போரா? உக்ரைனை அவசரமாக காலி செய்த அமெரிக்கா.. தாக்க ரெடியானது ரஷ்யா

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே நடந்து வரும் மோதல் சில நாட்களில் முழு அளவிலான போராக உருவெடுக்கும் அபாயம் உள்ளதாக உலக அரசியல் வல்லுனர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதை முன்னிட்டே அமெரிக்க நாட்டு அரசும் தங்கள் குடிமக்களை உக்ரைனில் இருந்து அவசரமாக வெளியேற்றி வருகிறது.

அமெரிக்கா - ரஷ்யா இடையே 1960களில் நடைபெற்ற பனிப்போருக்கு பின்பாக மிக மிக மோசமான மோதல் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அமெரிக்கா, ரஷ்யா இடையிலான உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் உக்ரைன்!

பல காலமாக உக்ரைன் பிரச்சனை நிலவி வந்தாலும்.. உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த சில வருடங்களாக காட்டி வரும் ஆர்வம்தான்தான் இந்த மோதலுக்கு காரணம். சோவியத் யூனியன் ஒன்றாக இருந்த போது ரஷ்யாவும் - உக்ரைனும் ஒன்றாக இருந்த நாடுகள் ஆகும். அதன்பின் 1991 டிசம்பரில் சோவியத் யூனியன் உடைந்த போது உக்ரைன் தனியாக பிரிந்தது.

உச்சத்தில் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் பதற்றம்...

