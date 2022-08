வந்தே மாதரம் பேரணி.. பாரம்பரிய உடை அணிந்து படுகர் இன மக்களுடன் நடனமாடிய வானதி சீனிவாசன்!

Nilgiris

oi-Yogeshwaran Moorthi

நீலகிரி: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு படுகர் இன மக்களுடன் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் பாரம்பரிய உடை அணிந்து நடனமாடியுள்ளார்.

ஆசாதி கா அம்ரித் மகா உத்சவ் என்ற பெயரில் சுதந்திர தினம் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டின் முன்போ அல்லது மொட்டை மாடியிலோ இரவு, பகல் என வித்தியாசம் பாராமல் ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வரை தேசியக் கொடியை ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Independence Day is celebrated in the name of Azadi Ka Amrit Maha Utsav. BJP MLA Vanathi Srinivasan dressed in traditional dress and danced with Padugar people on the occasion of Independence Day.