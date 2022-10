5 மணி நேரத்தில் 46 கி.மீ தூரம்தான்.. நாட்டிலேயே இவ்ளோ மெதுவா போகும் ரயில் தமிழகத்தில்தான் ஓடுகிறது!

Nilgiris

oi-Halley Karthik

ஊட்டி: இந்தியாவின் வேகமான ரயில் குறித்து அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. ஆனால் நாட்டின் மெதுவான ரயில் குறித்து பெரியதாக இப்படி செய்திகள் வருவதில்லை.

46 கி.மீ தூரத்தை 5 மணி நேரத்தில் கடக்கும் நம்ம தமிழகத்தில் ஓடும் ஒரு ரயில்தான் அந்த பெருமையை! பெற்றுள்ளது. அது என்ன ரயில், ஏன் அப்படி மெதுவாக போகிறது என்ற ஆர்வம் உள்ளதா?

விடை இதுதான். ஊட்டி ரயில்தான் இந்தியாவின் மிக மெதுவான ரயிலாம். இந்த ரயில் குறித்து பல சுவாரசியமான தகவல்கள் உண்டு. இதோ உங்கள் பார்வைக்காக.

slowest train in India is Ooty hill train: India's fastest train is frequently talked about on social media. But there is no big news about the country's slow train. But now social media users are having conversations about this.