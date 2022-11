1800 ரூபாய் ‘அண்டர் டேபிள்’ டீலிங்! பொறி வைத்து பிடித்த போலீஸ்! 60 வயதில் ஜெயிலுக்கு போன ஜெயலட்சுமி!

Nilgiris

oi-Rajkumar R

நீலகிரி : நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெயர் மாற்ற சான்று வழங்க லஞ்சம் வாங்கிய குற்றத்திற்காக 4 வருடம், லஞ்சம் கேட்டதுக்கு 3 வருடம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 60 வயதான இளநிலை உதவியாளர் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

நீலகிரி மாவட்டம், மஞ்சூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்த சிவக்குமார் என்பவர் கடந்த 2008ம் ஆண்டு தான் புதிதாக வாங்கிய தொழிலாளர் இல்லத்திற்கு பெயர் மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் பெயர் மாற்ற சான்று பெறுவதற்காக கீழ்குந்தா நகர பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளரான ஜெயலட்சுயை அணுகியுள்ளார். அவரை பல முறை ஜெயலட்சுமி அலைக்கழித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

கோவை டூ நீலகிரி.. ஒரு ஆள் கிட்ட நெருங்க முடியல.. ஆ.ராசாவுக்கு அப்படியொரு வரவேற்பு தந்த திமுக.. திக..!

English summary

A 60-year-old junior helper who was sentenced to 4 years in Nilgiris district jail for taking bribe to issue name change certificate and 3 years for soliciting bribe was taken to jail.