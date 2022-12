கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலையே! மெடிக்கல்களில் இனி இலவச ஆணுறை! அதிரடி அறிவிப்பு.. எங்கே தெரியுமா?

Paris

oi-Rajkumar R

பாரிஸ் : பிரான்ஸ் நாட்டில் 25 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் கர்ப்பம் அடைவதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அந்நாட்டில் 18 வயது முதல் 25 வயது உள்ள ஆண்களுக்கு ஆணுறை இலவசமாக வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்க உள்ளதாக பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

இந்த உலகில் பூமியின் மிக முக்கிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக மக்கள் தொகை பெருக்கம் இருக்கிறது. நாட்டு மக்களுக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் அரசுகளுக்கு பெரிய தடைக்கல்லாக இருக்கிறது.

சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் பெரிய அளவில் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில் பிரான்ஸ் மக்கள் தொகை பெருக்கமும் அந்நாட்டுக்கு சிக்கலை அதிகரித்திருக்கிறது.

English summary

In order to prevent women under 25 years of age from becoming pregnant in France, French President Emmanuel Macron has announced that he is going to start a program to provide free condoms to men between the ages of 18 and 25.