பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தை சரியாக பின் பற்றும் இந்தியா.. சுற்றுச்சூழலை அதிகம் பாதுகாத்துள்ளோம்- மோடி பேச்சு

Paris

oi-Veerakumar

பாரீஸ்: இந்தியா தனது பாரிஸ் ஒப்பந்த இலக்குகளை அடைவதற்கான பாதையில் மட்டுமல்ல, எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டிசம்பர் 12ம் தேதி நடைபெற்ற 2020 ஆம் ஆண்டு காலநிலை லட்சிய உச்சி மாநாட்டில் தெரிவித்தார்.

இந்த உச்சிமாநாட்டை ஐக்கிய நாடுகள் சபை, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சிலி மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து நடத்தியது. உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்தை சமாளிக்க தலைவர்களை, அரசுகளை, வணிக மற்றும் சிவில் சமூகம் முழுவதையும் இணைத்து செயல்படுத்துவது இதன் நோக்கமாகும்.

இதில் பேசிய மோடி, 2005 ஆம் ஆண்டை விட இந்தியா, தனது மாசுவை 21 சதவீதம் குறைத்துள்ளது. இந்தியாவின் சூரிய மின்சக்தி திறன் திறன் 2014ல் 2.63 ஜிகாவாட்டாக இருந்தது. 2020ல் 36 ஜிகாவாட்டாக உயர்ந்துள்ளது என்றார்.

இந்த உச்சிமாநாடு பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது. காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான எங்கள் போராட்டத்தின் பெரிய ஒரு முயற்சிதான் இந்த ஒப்பந்தத்தில் நாங்கள் இணைந்ததாகும்.

இன்று, நாங்கள் எங்கள் குறிக்கோளை இன்னும் உயர்த்த முயற்சித்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். இந்தியா தனது பாரிஸ் ஒப்பந்த இலக்குகளை அடைவதற்கான பாதையில் மட்டுமல்ல, எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மேலாக சாதித்துள்ளது என்றும் மோடி கூறினார்.

