அக்னிபாத்தால் கலைந்த கனவு! கவலையில் 2 பேர் தற்கொலை! துக்கத்திலும் உறுப்பு தான முயற்சி- நெகிழ்ச்சி

Patna

oi-Jeyalakshmi C

பாட்னா: அக்னிபாத் திட்டத்தால் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஆள்சேர்ப்பு நடவடிக்கை கைவிடப்பட்ட நிலையில் ஒடிசா, ஹரியானாவில் 2 பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். இந்த துக்கத்திலும் கூட உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்தது நெகிழ வைத்துள்ளது

இந்திய பாதுகாப்பு துறையில் அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட உள்ளது. இதன்மூலம் முப்படைகளுக்கும் ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்சமாக 4 ஆண்டுகள் வரை ஒருவர் பாதுகாப்பு படையில் பணி செய்ய முடியும்.

இந்த திட்டத்துக்கு இளைஞர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். பீகார், உத்தர பிரதேசம், தெலங்கானா, ஜார்கண்ட், மேற்கு வங்கம் உள்பட பல மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் நடந்தன. இது வன்முறையானது. ரயில்கள் தீவைக்கப்பட்ட நிலையில் வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் தான் அக்னிபாத் திட்டத்தால் 2 பேர் தற்கொலை செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு.. இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கும் காங்கிரஸ்.. நாளை போராட்டம்..!

English summary

Two people have committed suicide in Odisha and Haryana after the recruitment drive announcement Agnipath. Even in this grief the parental request to donate an organ has kept slipping