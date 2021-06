அடேங்கப்பா.. பீகாரில் மருந்தே இல்லாத சிரஞ்சில் எவ்வளவு அழகா..வலிக்காம தடுப்பூசி போடறாங்க இந்த அம்மா

Patna

பாட்னா: நாட்டிலேயே 18-44 வயதுடைய 10 லட்சம் பேருக்கு முதலில் தடுப்பூசி போட்ட மாநிலம் என்ற மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பீகார் மாநிலத்தில் மருந்தே இல்லாத காலி சிரஞ்சை கொண்டு இளைஞர் ஒருவருக்கு வேக்சின் போடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

பீகாரில் மருந்தே இல்லாத சிரஞ்சில் எவ்வளவு அழகா.. வலிக்காம தடுப்பூசி போடறாங்க இந்த அம்மா

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 51 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாகவே நாட்டில் திசரி கொரோனா பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திலேயே உள்ளது.

அதேபோல கொரோனா பாசிட்டிவ் விகிதமும் கடந்த 18 நாட்களாக ஐந்து சதவீதத்திற்குக் குறைவாகவே உள்ளது. இந்தியாவில் தற்போது பாசிட்டிவ் விகிதம் 2.98%ஆக உள்ளது.

