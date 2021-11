ஆந்திராவிலேயே இந்த நிலையா? பெட்ரோல், தக்காளி இரண்டும் ஒரே விலைதான்.. கலங்கும் மக்கள்!

News

அமராவதி: நாட்டிலேயே அதிகம் தக்காளி விவசாயம் செய்யப்படும் ஆந்திராவிலேயே ஒரு கிலோ காய்கறி 100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

மாதத் தொடக்கத்தில் 40 ரூபாய் இருந்த தக்காளி விலை 100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதால் பெண்கள் கவலைத் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியாவிலேயே தக்காளி அதிகம் விவசாயம் செய்யப்படுவது ஆந்திர மாநிலத்தில்தான். சுமார் 58,000 ஹெக்டர் பரப்பளவில் தக்காளி மட்டுமே விவசாயம் செய்யப்பட்டு பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

அதாவது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 26.67 மெட்ரிக் டன் தக்காளி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. ஆந்திர மாநிலத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட மதனப்பள்ளி என்ற பகுதிதான் தக்காளி விற்பனையில் மிகப் பெரிய சந்தை ஆகும்.

In Andhra Pradesh, a kilo of tomatoes sells for up to Rs 100, while in the southern states, the maximum price of a tomato is Rs 140. It has also been alleged that some evil forces are hoarding tomatoes and onions and selling them for sale, citing a shortage of supplies. Criticizing the move, the Congress party said there were 144 bans on the use of tomatoes and onions in the kitchen during the Modi regime.