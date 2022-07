உச்சத்தில் விலைவாசி.. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்க தீவிரம்.. பாஜகவுக்கு நாராயணசாமி கண்டனம்!

Puducherry

புதுச்சேரி: விலைவாசி உயர்வு பிரச்னையில் கவனம் செலுத்தாமல், எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்குவதில் பாஜக அரசு தீவிரம் காட்டி வருவதாக புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தியை விசாரணைக்கு அழைத்த அமலாக்கத் துறையை கண்டித்து புதுச்சேரி காங்கிரஸ் சார்பில் இந்திரா காந்தி சதுக்கத்தில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ.வி.சுப்பிரமணியன் மற்றும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகள் உட்பட்ட அனைவரையும் போலீஸார் கைது செய்து கரிகுடோனில் அடைத்தனர்.

Former Puducherry Chief Minister Narayanasamy has criticized the BJP government for taking revenge on the opposition parties without paying attention to the issue of price rise.