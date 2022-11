அடுத்து புதுச்சேரியில் திமுக ஆட்சி.. 'கொள்கைன்னு வந்துட்டா பதவியாவது..’ புள்ளி வைத்த திருச்சி சிவா!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : தமிழ்நாட்டைப் போன்று புதுச்சேரியிலும் திமுக ஆளும் கட்சியாக வரப்போகிறது என திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்.பி பேசியுள்ளார்.

புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா, கொள்கை என்று வரும்போது களத்தில் முன்னணியில் நிற்கும் கட்சியாக திமுக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பதவி நாற்காலியில் ஒட்டிக்கொண்டு இருப்பதை முக்கியமாக கருதாத இயக்கம் திமுக என திருச்சி சிவா பேசியுள்ளார்.

உயர்ஜாதி ஏழைகளின் 10% இடஒதுக்கீடு- திமுக கூட்டணியில் கலகமூட்டும் பாஜக! முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கேள்வி!

English summary

Addressing the Dravidian Model workshop meeting held in Puducherry, DMK Propaganda Secretary Trichy Siva MP said that DMK is going to become the ruling party in Puducherry.