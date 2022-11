வெளுத்து வாங்கும் கனமழை.. புதுச்சேரி-காரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் நாளை அங்குள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. கடந்த மாதம் 29ம் தேதி தாமதமாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கினாலும் கூட தற்போது தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்காலின் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் கனமழையின் காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நாளை (நவம்பர் 3) மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக புதுச்சேரி கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Due to heavy rain in Puducherry and Karaikal districts, it has been announced that only the schools there will have a holiday tomorrow.