சர்க்கரை என நினைத்து.. எலி மருந்தை பாலில் கலந்ததால் பரிதாபம்.. 2 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு!

Puducherry

புதுச்சேரி: காரைக்காலில் சர்க்கரை என்று நினைத்து எலி மருந்தை பாலில் கலந்து சாப்பிட்ட 2 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். குழந்தைகளின் தாய் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் அடுத்த சேத்தூர் காமாட்சி நகர் பகுதியில் பாலமுருகன் (33) பிரியா (26) என்ற தம்பதிகள் வசித்து வருகின்றனர். பாலமுருகன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார்.

Two children died after consuming rat poison mixed with milk thinking it was sugar in Karaikal. The mother of the children is being treated at the hospital in a critical condition