Pudukottai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுக்கோட்டை: ஆளுநர் தமிழிசை குறித்து ஒருமையில் பேசியதாக கூறி அறந்தாங்கியில் நாஞ்சில் சம்பத் தங்கியிருக்கும் விடுதியின் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினருக்கு திமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது.

தமிழிசை VS நாஞ்சில் சம்பத்...அறந்தாங்கியில் திமுகவினருடன் மோதல் - மருத்துவமனையில் பாஜகவினர் அட்மிட்

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக பிரபல அரசியல் பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜனை ஒருமையில் பேசியதாக சர்ச்சை கிளம்பியது.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு கருத்தரங்கத்தில் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.

பரபரக்கும் பாமக 2.0 திட்டம்! தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம்! அன்புமணி ராமதாஸ் புதிய முயற்சி!

English summary

Clashes erupted between the BJP and the DMK during a protest in front of hotel where Nanjil sampath stayed in, Aranthangi, claiming that he had spoken in unison about Governor Tamilisai. ஆளுநர் தமிழிசை குறித்து ஒருமையில் பேசியதாக கூறி அறந்தாங்கியில் நாஞ்சில் சம்பத் தங்கியிருக்கும் விடுதியின் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினருக்கு திமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது.