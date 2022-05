"நீ என்ன இந்தி இசையா?” - ட்விட்டர்ல வறுத்தெடுக்குறாங்க.. நான் எல்லோரையும் விட - தமிழிசை வேதனை!

Pudukottai

Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை: தமிழ்ப்பற்று உனக்கு கிடையாதா? நீ என்ன இந்தி இசையா? என என்னிடம் கேட்கிறார்கள் என வேதனை தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்.

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் இந்தி மொழி திணிக்கப்படுவதாக சர்ச்சை எழுந்ததைத் தொடர்ந்து, தி.மு.க உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஜிப்மர் முன்பு போராட்டம் நடத்தின.

இந்நிலையில், ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பு செய்யப்படவில்லை என்றும், எப்போதுமே இன்னொரு மொழியின் மீது துவேஷம் இருக்கக்கூடாது என்றும் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

“நாங்க ஒண்ணும் சளைச்சவங்க இல்ல.. இதெல்லாம் இப்பதான்.. நானே மொதல்ல..”- தமிழிசை கடும் தாக்கு!

“Some people asking me in twitter, Are you a Hindi Isai. We are so tamil patriotic that no one can be more than us" said Tamilisai Soundararajan.