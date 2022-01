முழு ஊரடங்கு: அப்படியே சைக்கிளை எடுத்து.. 5 கி.மீ ஆய்வு செய்த மாவட்ட கலெக்டர்.. வியந்து போன மக்கள்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: முழு ஊரடங்கு எவ்வாறு கடைபிடிக்கப்படுகிறது? என்பதை அறிய புதுக்கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் கவிதா ராமு சைக்கிளில் சென்று ஆய்வு செய்தார். கலெக்டர் ஒருவர் சைக்கிளில் செல்வதை பார்த்த பொதுமக்கள் வியந்து போனார்கள்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 13,000-ஐ தாண்டி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஆக்டிவ் கேஸ்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தமிழகத்தில் தினமும் இரவு ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளது.

English summary

How is the whole curfew observed? Pudukottai District Collector Kavita Ramu went on a bicycle and inspected it. The public was amazed to see a collector riding a bicycle. He advised those walking on the roads without a face mask not to come out without a mask