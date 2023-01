தயார் நிலையில் காளைகள்.. முடிவுக்கு வந்த தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு பஞ்சாயத்து! போட்டி இன்று துவக்கம்

Pudukottai

oi-Vishnupriya R

புதுக்கோட்டை: உரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாததால் கடந்த 6ம் தேதி நடக்க இருந்த தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த போட்டி இன்று நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அறிவிப்பையடுத்து போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து முடிந்துள்ளன. இன்ற காலை வாடிவாசலிலிருந்து காளைகள் அவிழ்த்து விடப்படும்.

என்னதான் மதுரை பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு பேமஸாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி புதுக்கோட்டையில்தான் தொடங்கும். அதேபோல மற்ற மாவட்டங்களை விட இங்குதான் அதிக அளவில் வாடிவாசல்கள் இருக்கின்ற. இப்படியாக முதல் போட்டி புதுக்கோட்டையின் கந்தர்வக்கோட்டை பகுதிக்குட்பட்ட தச்சங்குறிச்சியில் வழக்கமாக ஜனவரி 2ம் தேதி நடைபெறும்.

ஆனால் இம்முறை விழா கமிட்டியினர் போட்டிக்கு உரிய அனுமதியை முன்கூட்டியே கோரவில்லை. எனவே மாவட்ட நிர்வாகமும் அனுமதியளிக்கவில்லை. இதனால்தான் போட்டி 2ம் தேதியிலிருந்து 6ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வந்தது. இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு, காவல்துறை எஸ்.பி வந்திதா பாண்டே மற்றும் வருவாய் அதிகாரிகள் கடந்த 5ம் தேதி பார்வையிட்டனர்.

டோட்டலா காலி.. பயங்கர 'ட்விஸ்ட்’ கொடுத்த ஈபிஎஸ் டீம்! சிக்கலாக மாறிய 'ஒற்றை ஓட்டு’ ஆஹா! இதென்ன ரூல்?

English summary

Due to non-observance of proper safety regulations, the Thatchankurichi Jallikattu scheduled to take place on the 6th was temporarily postponed. In this case, it was announced that this match will be held today. After the announcement, the preparations for the competition have been completed. The bulls will be untied from the withers this morning.