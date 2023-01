ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அமமுக போட்டி..டிடிவி தினகரன் உறுதி..நாளை வேட்பாளர் அறிவிக்க வாய்ப்பு!

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அமமுக போட்டியிட உள்ளதாக டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார்.

Pudukottai

oi-Nantha Kumar R

புதுக்கோட்டை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு வரும் பிப்ரவரி 27 ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டும் விதமாக அத்தொகுதியில் அமமுக போட்டியிடுகிறது என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உறுதியாக கூறினார். இந்நிலையில் தான் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை நாளை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் நாளைய அறிவிப்பு என்பது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் நேற்று இரவு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் பங்கேற்று பேசினார்.

இந்த கூட்டத்தில் இந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிராகவும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வளர்ச்சி குறித்தும், ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிலைப்பாடு குறித்தும் பேசினார். மேலும் பாஜக இந்தியை திணிக்க நினைத்தால் பாஜகவுக்கு பின்னடைவு ஏற்படும் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

Erode East Assembly Constituency by-election is going to be held on February 27. The general secretary of the party TTV Dhinakaran firmly said that AAMUK is contesting in the constituency to end DMK rule. In this case, the candidate contesting in the by-election is likely to be announced tomorrow. Tomorrow's announcement is getting a lot of attention as DTV Dhinakaran is also likely to contest in the by-elections.