மகாராஷ்டிராவில் அதிகரிக்கும் ஓமிக்ரான் - ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இரவு நேர தரிசனம் ரத்து

Pune

oi-Jeyalakshmi C

புனே: மகாராஷ்டிராவில் பல நகரங்களில் ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இரவு 9 மணி முதல் காலை 6 மணி வரையில் சாமி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்து உள்ளார்.

ஓமிக்ரான் தொற்று நாடு முழுவதும் 450 பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, குஜராத், உத்தரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஓமிக்ரான் காரணமாக கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

டெல்லியில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் டெல்லி 2வது இடத்தில் இருக்கிறது. டெல்லியில் இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஷீரடி முழுவதும் பந்த்.. கடைகள் அடைப்பு.. ஆனா சாய்பாபா கோயில் திறப்பு.. அலைமோதும் பக்தர்கள்

English summary

The District Collector has announced that the Sami Darshan at the Shirdi Sai Baba Temple will be canceled from 9 pm to 6 am due to the increasing spread of Omicron in several cities in Maharashtra.