நிற்காமல் சென்ற படகு..துப்பாக்கியால் சுட்ட கடலோர காவல்படை..தமிழக மீனவர் படுகாயம்

ராமநாதபுரம்: மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர் மீது இந்திய கடற்படை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் மீனவர் படுகாயமடைந்தார். காயமடைந்த மீனவர் சிகிச்சைக்காக ராமநாதபுரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த தமிழக மீனவர்கள் நடுக்கடலில் விசைப்படகில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த இந்திய கடலோர காவல்படையினர் மீனவர்கள் விசைப்படகை நிறுத்தச் சொல்லி சிக்னல் காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது படகு நிற்காமல் சென்றதால் சந்தேகம் அடைந்த கடலோர காவல்படையினர் படகை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இதில் மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த மீனவர் வீரவேல் என்பவர் படுகாயமடைந்தார். காயமடைந்த மீனவரை மீட்ட கடலோர காவல்படையினர் ராமநாதபுரம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.

மீனவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் இருட்டாக இருந்ததால் சிக்னலை கவனிக்காமல் சென்றதாக தெரிவித்துள்ளனர். காயமடைந்த மீனவர் வீரவேலுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A Tamil Nadu fisherman who was fishing in the Gulf of Mannar was seriously injured when the Indian coast fired on him. The injured fisherman has been admitted to Ramanathapuram Hospital for treatment.