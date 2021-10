முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை, ஜெயந்தி விழாவிற்கு பலத்த பாதுகாப்பு - பசும்பொன் செல்வது எப்படி

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 59வது குருபூஜை விழா மற்றும் 114வது ஜெயந்தி விழா யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கியுள்ளது. தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் , கலந்துகொள்ள இருப்பவர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் முன் அனுமதி வாகன சீட்டு பெற வேண்டும் என்றும், அதை கண்ணாடியின் முன்பு நன்கு தெரியும் இடத்தில் ஒட்ட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை அடுத்துள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஆலயத்தில் இன்று காலை பிள்ளையாா் பட்டி குருக்களின் யாகசாலை பூஜையுடன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் 59வது குருபூஜை விழா மற்றும் 114 ஜெயந்தி விழா நேற்று ஆன்மீக விழாவுடன் துவங்கியது.

உக்கிரபாண்டியத்தேவர்- இந்துராணி அம்மாள் ஆகியோர்களுக்கு கடந்த 30.10.1908ம் ஆண்டு முத்துராமலிங்கத் தேவர் பிறந்தார். பின்னர் 30.10.1963ம் ஆண்டு பிறந்த தினத்தில் முத்துராமலிங்கத்தேவர் மறைந்தர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நாள் அவரது ஜெயந்தி விழாவாகவும், குருபூஜை தினமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.

மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி நேற்று தொடங்கியது. அதிகாலை 5 மணி அளவில் நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்தி மீனாள் நடராஜன் தலைமையில் தங்கவேல், சத்தியமூர்த்தி, பழனி ஆகியோர் முன்னிலையில் பிள்ளையார்பட்டி பிச்சை குருக்கள் தலைமையில் சிவாச்சாரியார்கள் யாகசாலை பூஜை நடத்தினர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மீண்டும் மதுரை வருகை- இன்று கீழடி- நாளை பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை!

English summary

The 59th Muthuramalingam Festival and the 114th Thevar Jayanti Festival have started with the Yakshala Puja. At the Thevar Jayanti function, those attending the Ramanathapuram District Collector are required to obtain a pre-approved vehicle ticket and affix it in a well-visible place in front of the windshield.