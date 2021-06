வீட்டுக்கு வா...இல்லாட்டி பெயில்தான் - பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர் கைது

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: உன் வீட்டிற்கு தெரியாமல் புத்தகங்களுடன் தனது வீட்டிற்கு வா இல்லை என்றால் நான் இந்த ஆண்டு தேர்ச்சி அடையவிட மாட்டேன் என மாணவிகளை மிரட்டிய அறிவியல் ஆசிரியரை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் காவல்நிலைய காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவிகளை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த ஆசிரியர்கள், உடல்கல்வி ஆசிரியர்கள் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் தற்போது சிக்கியுள்ளவர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அரசு உதவி பெறும் தனியார் மேல்நிலை பள்ளி அறிவியல் ஆசிரியர் ஹபீப்.

ஆசிரியர் ஹபீப் மாணவிகளை மிரட்டி பணிய வைக்க முயன்ற ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. அந்த ஆடியோவை ஆதாரமாக வைத்து மாணவிகள் அளித்த புகாரின் பேரில் ஹபீப் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Private school teacher held under POCSO Act for sexual harassment of schoolgirls. Habib, a private school teacher who spoke to students virally on audio social networking sites, has been arrested by police.