நேற்று எஸ்பி, கலெக்டர பாராட்டுனீங்க! பிறகு ஏன் மாற்றம்! தவறு இல்லையெனில் கைது ஏன்? அண்ணாமலை கேள்வி!

oi-Rajkumar R

சேலம் : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்ம மரண விவகாரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி காவல் கண்காணிப்பாளரை நேற்று அமைச்சர் பாராட்டிய நிலையில், இன்று மாற்றியது ஏன் எனவும், பள்ளி நிர்வாகிகள் மீது தவறு இல்லையெனில் கைது நடவடிக்கை ஏன் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது.

பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர்.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has questioned why the Kallakurichi police superintendent was replaced today and why the arrest was made against the school administrators if there is no fault.